Калуга, 17 ноября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Десяти многодетным семьям в калужской области в 2014 году были бесплатно предоставлены земельные участки для строительства, но часть этих участков залесены вековыми соснами, пересечены глубокими оврагами, а другие вообще располагаются на землях лесного фонда, где строительство запрещено. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил прокурор Юхновского района Калужской области Зафар Махмудов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По его словам, многодетные семьи получили земли на строительство жилья, но фактически не имели возможности использовать их по назначению.

Между тем, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям является мерой социальной поддержки таких семей и по мнению прокуратуры, то что администрацией Юхновского района были выданы участки, непригодные для индивидуального жилищного строительства, нарушило права этих семей на получение социальной поддержки на равных условиях с иными гражданами данной категории.

За защитой нарушенных прав многодетных семей прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями с требованием обязать администрацию района предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства взамен ранее предоставленных.

Требования прокурора судом были удовлетворены. В настоящее время исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году порядка 8 тыс. многодетных семей в Калужской области выразили желание получить землю под строительство жилья. Более половины семей такие участки уже получили. Между тем многодетные семьи из Дзержинского и Козельского районов обратились в калужское отделение Общероссийского народного фронта с жалобами по поводу полученных от муниципалитетов непригодных для строительства жилых домов земельных участков. Так, в деревне Рудня Дзержинского района на выделенной для жилищного строительства многодетных семей земле были обнаружены непроходимые заросли из вековых деревьев и кустарников. Для того, чтобы их расчистить, людям пришлось нанимать тракторную технику, а это немалые затраты в небогатом семейном бюджете.

Такая же ситуация сложилась и в Козельском районе. Местные власти подошли к проблеме крайне халатно и предложили многодетным семьям «строиться» буквально в оврагах.