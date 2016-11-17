Ярославль, 17 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В мастерской ярославского художника мультипликатора, лауреата премии «Оскар» Александра Петрова течет крыша. Устранить протечку пообещал лично и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

City-yaroslavl.ru Александр Петров и Владимир Слепцов

Глава города побывал в мастерской художника и оценил масштабы коммунального бедствия. Как выяснилось, крыша течет несколько лет. Слепцов пообещал, что управляющая компания в ближайшее время устранит проблему.

«Александр Петров — это не просто гордость Ярославля, это лучший мультипликатор мира, умеющий за минуту показать нашу страну так, как не покажут часы документальной хроники. Жаль, что человеку такого уровня таланта приходится сталкиваться с банальными коммунальными проблемами, которые принимают масштаб стихийных бедствий. Уверен, протечка будет устранена в кратчайшие сроки, и в мастерской вновь будут достойные условия для творчества», — отметил Владимир Слепцов.

Александр Петров является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, имеет две государственные премии. Большую известность приобрел после получения премии «Оскар» за мультфильм «Старик и море» в 2000 году.