Ереван, 17 ноября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Власти Армении были вынуждены разместить российские ракетные комплексы «Искандер» на своей территории, чтобы «каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в регионе». Об этом заявил РИА Новости президент страны Серж Саргсян.

Photolure Серж Саргсян

«Думаю, это (размещение «Искандеров» в Армении) была вынужденная мера (…), — сказал Саргсян в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. — Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение. Мы не имеем таких возможностей».

При этом Саргсян добавил, что власти Армении пытаются сбалансировать ситуацию в регионе.

«Я думаю, что в данном случае «Искандер» является именно таким противоядием», — сказал президент страны.

По его словам, гонка вооружений в регионе не является позитивным аспектом международных взаимоотношений, «но что делать, если тебе каждый день угрожают войной, физическим истреблением».

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