Москва, 17 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Нормально работающие банки, принадлежащие к так называемым «уставшим собственникам», могут быть переданы в фонд консолидации банковского сектора наряду с финансовыми учреждениями, нуждающимися в санации. Об этом рассказал изданию «Ведомости» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Тулин пояснил, что речь идет о владельцах банков, которые работают в этой сфере давно, бизнес является для них почти семейным. При этом выйти из него практически невозможно.

«Продать не получается — спроса нет, закрыть банк почти невозможно, передать бизнес некому, денег на развитие больше нет. Мы надеемся, что с помощью фонда консолидации мы поможем собственникам с достоинством выйти из бизнеса», — отметил он.

Предполагается, что собственники банков, переданных в фонд, через пару лет получат за них долю в более крупном банке. Это произойдет, когда фонд будет объединять свои активы, подобно тому, как это происходит при сделках с отложенными обязательствами.