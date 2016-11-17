Чэнду, Китай, 17 ноября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, самка и самец гигантской панды, рожденные в американском зоопарке более 3 лет назад, вернулись на историческую родину в провинцию Сычуань. В настоящее время животные находятся на карантине и проходят курс реабилитации.

Raw2daBon3 Гигантская панда

Сотрудники Национального заповедника больших панд сообщили о ряде сложностей, возникшем из-за длительного пребывания в США: животные не понимают китайский язык и отказываются от бамбука, предпочитая печенье, которым их кормили в Соединенных Штатах, пишет «Жэньминь жибао».

«Они боятся незнакомых людей и откликаются только если их зовут на английском языке. Мы пробовали давать им бамбук, однако Мэй Лун и Мэй Хуан отказываются его есть, если после этого им не дают печенье», — сообщил один из сотрудников заповедника.

В будущем зоологи планируют отучить бамбуковых медведей от печенья и «научить» китайскому языку, однако это займет не менее полугода. Животные будут представлены публике в конце декабря.

Мэй Лун и Мэй Хуан родились в зоопарке Атланты 15 июля 2013 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 августа руководство Национального заповедника больших панд в провинции Сычуань сообщило о рождении двух детенышей бамбукового медведя. Панда Чэнгун, что в переводе с китайского означает успех, родила двойняшек в канун китайского праздника всех влюбленных, традиционно отмечающегося 8 августа.