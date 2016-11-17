Тверь, 17 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Полностью устранить последствия ледяного дождя, прошедшего в Тверской области 16 ноября, планируется в течение недели. Работы по восстановлению энергоснабжения пострадавших районов ведутся в оперативном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам поездки губернатора Игоря Рудени 16 ноября в Конаковский район.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

Накануне в регионе прошел ледяной дождь, в результате которого произошло несколько обрывов линий электропередачи, без света остались жители Кимрского, Конаковского и Калязинского районов. Наиболее сложная ситуация — в Конаковском районе, где упала опора ЛЭП. Всего без электроснабжения на 16:00 16 ноября оставались более тысячи жителей 91 населенного пункта. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

«Рассчитываем в течение ближайших трех дней обеспечить на этом участке устойчивое энергоснабжение по временной схеме и в течение семи дней полностью восстановить линию электропередачи. В рамках трех-пяти дней планируем выйти на стабильную схему энергоснабжения», — прокомментировал ситуацию Игорь Руденя.

Устранение аварий ведется силами МРСК, МЧС, министерства лесного хозяйства Тверской области. Всего в восстановительных работах задействовано более 70 бригад, 100 единиц техники.

По данным ГУ МЧС на 01:00 17 ноября, работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в круглосуточном режиме. Главное управление МЧС России по Тверской области и территориальная система РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность», развернут межведомственный штаб.

На совещании, которое провел накануне глава региона, обсуждались также вопросы обеспечения группировок дополнительной техникой, населенных пунктов — резервными источниками энергоснабжения. Дизель-генераторы будут направлены также ОАО «Дмитрова гора», где в эти дни зафиксированы перебои в энергоснабжении.

Игорь Руденя обратил внимание, что авария на вышке произошла, в том числе из-за того, что сети на этом отрезке находятся в аренде у частной компании, которая должным образом не проводила работы по расчистке просек. «Представители бизнеса должны понимать, что от их работы зависят судьбы и безопасность тысяч людей. Принято решение отремонтировать и восстановить объект. Затем будем разбираться, как собственники эксплуатируют имущество», — сказал глава региона.

Отметим, это уже второе крупное отключение электроснабжения на территории региона за последние несколько дней. Циклон, прошедший через область 13 ноября, оставил без света 30 населенных пунктов — всего около 20 тыс. человек.