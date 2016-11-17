Москва, 17 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Экономическую ситуацию в России хорошей называют лишь 5% граждан. Характеризуют ее как удовлетворительную чуть чаще (45%), чем дают плохие оценки (42%). Негативный настрой выше в Москве, среди бедных и высокообразованных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Улучшение ситуации в российской экономике отмечают 15%, 33% не видят изменений. Самый популярный ответ — «ситуация ухудшатся» (41%), выше средней доля таких мнений в городах-миллионниках, в группе людей с высшим образованием и среди бедных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 23 октября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.