Оренбург, 17 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. «Пенсионеры — народ грамотный. Лучше вместо заказа в 185 млн рублей сторонним организациям вели бы нормальную разъяснительную работу сами, например, ходили к пенсионерам на дом. На фоне того, что творится, такие траты — это издевательство», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пенсионер, политолог, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики ОГУ Булат Калмантаев, комментируя многомиллионные траты на пиар ПРФ.

Наталья Хомутова ПФР

Калмантаев назвал информационно-разъяснительную кампанию ПФР «завуалированным обкрадыванием пенсионеров в свою (Пенсионного фонда — ИА REGNUM) пользу или в пользу своих приближенных», а финансирование пенсионеров — позором.

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Руководитель регионального отделения «В защиту человека труда», член ОНФ Владмиир Данильчук также придерживается мнения, что траты ПФР на саморекламу необоснованны: «Считаю траты на ПФР сильно завышены. Даже посмотреть на здание фонда в Оренбурге! Качественная работа в рекламе не нуждается».

Наталья Хомутова ПФР

Другой точки зрения придерживается профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова: «Нет ничего плохого в идее провести информационно-разъянистельную работу. Вспомните ситуацию с ЕДК. Без такой работы в стране возникло социальное напряжение. После разъяснительной кампании митинги прекратились. Поэтому смысл политический в такой форме есть».

Кроме того, как считает Шешукова, есть необходимость в разъяснении новшеств пенсионной системы и проведении соцопросов, чтобы узнать реакцию пенсионеров на эти изменения.

Вместе с тем эксперт признала, что проведение информационно-разъяснительной работы не повлияет положительным образом на финансовое положение пенсионеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте госзакупок объявлен конкурс на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Кампания оценивается в 185 млн рублей.

Стоит отметить, на 1 октября 2016 года в Оренбургской области проживает 613 875 пенсионеров. Средняя пенсия по области составляет 11 341,03 рубля.

Как и в других регионах РФ, Оренбургское отделение ПФР в свое время обзавелось новым высотным зданием. Оно расположено по проезду Знаменскому, 1 и было введено в эксплуатацию в начале 2006 года.

По данным фонда, за 11 лет фасад и кровля ни разу не ремонтировались. Крыша выработала свой срок службы, начались протечки, сотрудникам приходится дежурить, собирать воду подручными средствами, штукатурный слой фасада дал трещины, обнажив кое-где железобетонные конструкции. Все системы жизнеобеспечения находятся в исправном состоянии, техническое состояние на данный момент удовлетворительное.

Капитальный ремонт (мягкой кровли и штукатурки здания) обойдется примерно в 16 млн рублей и запланирован на 2017−2019 годы.

Добавим, здание ПФР Оренбургской области площадью 6065,1 кв. метров построено в 2005 году, стоимость строительных работ составила 87 млн 101,1 тыс. рублей; стоимость одного квадратного метра — 14 400 рублей.

Здание построено для пяти районных УПФР (Оренбурга и Оренбургского сельского района). На первом и втором этажах ведется прием граждан, на седьмом размещено хранилище всех действующих и архивных пенсионных дел.