Афины , 17 ноября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Беженцы и мигранты в ночь с 16 на 17 ноября устроили погромы на острове Хиос в Греции. Об этом сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Беженцы и мигранты подожгли лагерь Суда, разбили магазин фейерверков, которыми начали запускать в дома и жителей, громили камнями автомобили и магазины вокруг центра размещения, нападали на жителей с фейерверками», — говорится в сообщении.

Погромы продолжались несколько часов, пока на остров не прибыли сотрудники полицейского спецназа.

Отметим, что беженцы и мигранты выступают против закрытия «балканского маршрута миграции», после которого в Греции «остались» 62 000 человек, намеревавшиеся попасть в страны Центральной и Северной Европы.

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