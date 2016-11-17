Ярославль, 17 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении мэра города Переславля-Залесского Ярославской области Дениса Кошурникова. Об этом говорится в сообщении СК. Фигуранты дела задержаны в Москве и Переславле, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Антон Голицын ИА REGNUM Администрация Переславского района

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Кошурников — в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2010 года, АО «РОСНАНО» инвестировало в ООО «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического производства на территории Переславского района Ярославской области, которое планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно оттягивало оговоренные сроки.

Работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществлялись, а денежные средства были растрачены. Имитируя выполнение работ, Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок, расположенный на территории Национального парка «Плещеево озеро». На момент осуществления сделки Кошурников являлся главой Переславского района и выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России.

В местах жительства и работы подозреваемых 16 ноября были проведены обыски, причем в Переславле они проходили в зданиях обеих администраций — города и района, а также на подконтрольных Денису Кошурникову предприятиях — «Протэкт» и «Славрос».