Вашингтон, 17 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Американские конгрессмены, представляющие Демократическую и Республиканскую партии США, работают над масштабным ответом на действия России на Украине и в Сирии, а также на кибернападения, передает Reuters.

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По словам сенатора-демократа Бена Кардина, ответом на «противоправные» действия российской стороны станет «всеобъемлющий» законопроект. Подробности политик не сообщил, отметив, что ответ Вашингтона будет «исчерпывающим».

»Россия представляет серьезную проблему для Америки. Они не наши партнеры», — подчеркнул Кардин и добавил, что Россия является «хулиганкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные представители США заявляли о причастности Москвы к кибератакам на электронные ресурсы Демократической партии и вмешательстве в избирательную кампанию. При этом обвинения не были подкреплены никакими доказательствами.