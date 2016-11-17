Москва, 17 ноября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 ноября 2016 года суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 790 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2016 года увеличилась на 132 млн рублей (на 3,6%), сообщали в Росстате.

Alexas_Fotos Старые счеты

Задолженность по заработной плате на 1 ноября имелась перед 70 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности).

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 50% приходится на обрабатывающие производства, 25% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на транспорт, 4% — на добычу полезных ископаемых.

За период с 1 октября по 1 ноября долги по зарплате отсутствовали в восьми субъектах РФ, снизились — в 36 субъектах, осталась без изменения — в двух субъектах, выросли — в 38 субъектах, образовались — в одном субъекте РФ.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (588,7 млн рублей, или 15,9%), г. Москву (202,8 млн рублей, или 5,5%), Амурскую область (179,6 млн рублей, или 4,9%), Хабаровский край (135,1 млн рублей, или 3,7%).