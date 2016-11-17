Краснодар, 17 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Краснодаре чувствуется приближение календарной зимы. Еще неделю назад температура била рекорды по теплу, теперь аномально жаркая дня ноября погода сменилась дождем и мокрым снегом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Алексей Саврасов. Зима. 1887

Первые зимние осадки спровоцировали восьмибалльные пробки на дорогах города. Так, в настоящее время движение автотранспорта сильно затруднено на улицах Северной, Спортивной, Передовой, Днестровской. Здесь автотранспорт движется со скоростью не более 10 км/ч. На сайте «Яндекс. Пробки» уже сообщается о нескольких авариях на улице Северной, а также Новороссийской, Красных Партизан. Всего порядка десятка ДТП.

По данным синоптиков, сегодня на территории Краснодарского края в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, порывы которого ночью могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3°, днем воздух прогреется до +5°. В самой краевой столице местами возможен гололед.

Из-за ухудшения погоды в Краснодаре уже объявлено штормовое предупреждение. Однако уже в ближайшие дни в Краснодаре сильных осадков не ожидается, а к предстоящим выходным даже потеплеет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 ноября в Краснодарском крае сразу в нескольких городах был преодолен прежний максимум температур. Температурный рекорд почти 70-летней давности был побит в городе-курорте Сочи. 10 ноября столбик термометра поднялся до +25,2 градуса. Также самый теплый день в ноябре установился и в Краснодаре, и в Анапе.