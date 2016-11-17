Рим, 17 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Итальянские СМИ продолжают обсуждать арест теперь уже бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В среду, 16 ноября, экономическое издание Il Sole 24 Ore высказало новую версию: Путин отдал приказ по аресту Улюкаева, чтобы наладить отношения с США. Первый телефонный звонок Владимира Путина избранному президенту Дональду Трампу; арест министра экономики Алексея Улюкаева; участие в сирийской войне, впервые в истории, как с гордостью подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, авианосца «Адмирал Кузнецов». Эти три новости, которые, по мнению журналиста Антонеллы Скотт, точно указывают на то, президент России не теряет времени, чтобы построить с Соединенными Штатами — как сообщает сам Кремль — «диалог между партнерами на основе равноправия, уважения, взаимного невмешательства».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин делает ставку на то, что с января следующего года в Белом доме найдет больше возможностей для своих планов, — сообщает издание. — И подкрепляет он свои планы тщательно выверенными ходами. Например, Путин будет использовать в отношениях с США всю силу и мощь той позиции, которую Россия приобрела на сирийском фронте. А делать он это будет со всей «решимостью», с которой он умеет добиваться своих целей любой ценой, даже жертвуя влиятельным министром и таким компетентным чиновником, как Алексей Улюкаев. А поскольку именно борьбу с коррупцией Кремль считает одним из своих столпов, на которых крепится консенсус в России, все это послужит также для переизбрания Путина на пост президента России в 2018 году.

Арест Улюкаева, конечно, еще предстоит изучить. Новый случай а-ля Ходорковский? Интрига есть, и время покажет, насколько обманул общественность пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, гарантируя, что история с Улюкаевым не должна повредить инвестиционному климату в России, — продолжает Il Sole 24 Ore.

Бывший министр отвергает все обвинения, те, кто его знают в течении 16 лет в правительстве, указывают на абсурдность суицидального поведения: только сумасшедший посмел бы подвергать себя риску подобным образом с Сечиным. Автор статьи подчеркивает, что Улюкаев играл с огнем, когда он решил перейти дорогу «Роснефти», вызывая сомнения в приватизации по заказу Сечина любой ценой. И доигрался. Арест министра был актом мести, своего рода предупреждением, что никто из сильных не может считать себя в безопасности. До этого времени во имя борьбы с коррупцией по приказу Путина убрали трех губернаторов, а также различных государственных чиновников и из службы безопасности, где существует постоянное сведение счетов. А поскольку Путин теперь поднял планку до уровня министра, это лишь означает, что он дал показательный урок для всех.