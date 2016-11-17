Пекин, 17 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, космонавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун завершили свою работу на орбитальной станции «Тяньгун-2». В настоящее время корабль «Шэньчжоу-11» уже отстыковался от станции и готовится к спуску на Землю.

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Как сообщили в китайском Центре управления полетов, отстыковка «Шэньчжоу-11» прошла в штатном режиме и завершилась в 12:41 по местному времени. Экипаж готовится к спуску с орбиты, пишет «Сина синьвэнь».

Командир экспедиции Цзин Хайпэн и его помощник Чэнь Дун провели на орбите Земли 30 суток, установив новый рекорд пребывания в космосе среди китайских космонавтов. Приземление космонавтов запланировано на 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, запуск «Шэньчжоу-11» состоялся 17 октября с космодрома Цзюцюань.