Владикавказ, 17 ноября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Непогода вмешалась в планы водителей, которые двигались в сторону стран Закавказья через Северную Осетию. Сегодня утром, 17 ноября, с 08:00 закрыта для проезда всех видов транспорта Военно-Грузинская дорога. Как сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе МЧС, движение по дороге закрыто до нормализации обстановки.

Микалоюс Чюрлёнис. Туманы. 1906

В настоящее время в горах снег, метель, низкая видимость. Есть также угроза схода лавин. «Движение всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении управления МЧС по Северной Осетии.

При этом отмечается, что закрытие трассы связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии.

Водителей и пассажиров, которые оказались в сложной ситуации, на посту дорожно-патрульной службы в пункте пропуска ждет гостиница и кафе. Кроме того, для них оборудованы места отдыха в гостинице «Коммунальщик» в городе Владикавказе.

Стоит отметить, что сильный снег осложняет обстановку и в других субъектах Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии из-за снегопада в режим повышенной готовности переведены спасатели. В республике возможны ЧП, связанные с обледенением и обрывами проводов на линиях связи и электропередачи.