Москва, 17 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 16 ноября предпринимала попытки продолжить рост. Но, отметив локальный максимум на 47,37, котировки снова откатились в район уровня 46,80, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Bashneft.ru Добыча нефти

«Оптимизм, вызванный сообщениями о том, что в 18 ноября страны ОПЕК могут провести неформальную встречу с целью найти компромисс по алжирским предварительным договоренностям о сокращении объемов добычи, довольно быстро «сдулся». Кроме того, энергоноситель попал по влияние данных по коммерческим запасам в США от API, отразившим рост вдвое превысивший прогнозы», — пояснила Рогова.

«Все это заронило сомнения относительно того, что и данные от EIA продемонстрируют аналогичную динамику, что может вернуть Brent к уровню 45,90», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 17 ноября, мировые цены на нефть снижаются на фоне данных о росте запасов этого сырья в США. Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,49% — до 46,72 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,41% — до 45,62 доллара за баррель.