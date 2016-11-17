Мехико, 17 ноября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Ученые обнаружили небольшую пирамиду внутри пирамиды Кукулькана на территории священного города майя в Мексике. Открытие удалось сделать с помощью уникального метода трехмерной электротомографии, передает Рен ТВ.

Daniel Schwen Пирамида Кукулькана

Пирамида Кукулькана, также известная как «Эль-Кастильо», находится в древнем городе Чичен-Ица на полуострове Юкатан. Сооружение внутри нее имеет 10 м в длину и 30 м в ширину.

Как считают ученые, небольшую пирамиду возвели первые жители полуострова в период с 500 по 800 гг. нашей эры. Те же исследователи доказали, что под пирамидой Кукулькана находится подземный водоем глубиной около 20 м.