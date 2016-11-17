Москва, 17 ноября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Пара USD/RUB подошла к той самой отметке 64,00, от которой рекомендуется покупать пару. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, в ближайшее время в пользу роста пары могут сыграть сразу два фактора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, на сцену вышла история с расширением санкций против России. 18 ноября состоится встреча Барака Обамы с европейскими лидерами, на которой он обсудит продление санкций в отношении России, введенные из-за ситуации на юго-востоке Украины. Причем не исключено и обсуждение новых санкций в связи с действиями России в Сирии. Ожидания подобного события способны давить на рубль.

Во-вторых, Brent хотя и делает попытки восстановиться после достижения 3-месячных минимумов, однако с первого раза пройти отметку 47,00 долл./баррель не смогла, что может говорить о вероятном откате с повторным достижением районе 44,50 долл./баррель», — пояснила Афанасьева.

«В совокупности, это может отправить пару USD/RUB в район 65,40 в течение ближайших суток», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 ноября Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 1,01 рубля и составил 64,54 рубля. Курс евро к рублю упал на 1,38 рубля — до 69,24 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $46,72 за баррель.