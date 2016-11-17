Новосибирск, 17 ноября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Депутаты комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области рекомендовал отказать инициативной группе в проведении референдума о возврате прямых выборов глав муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области

Областные парламентарии посчитали, что возврат прямых выборов вызовет противоречия с действующим законом. К тому же, когда закон принимался, муниципальным образованиям области было дано право самим определить, как выбирать свое высшее должностное лицо: через конкурс или прямые выборы.

По словам начальника департамента по правовым вопросам Заксобрания Ольги Макарцевой, сейчас в Новосибирской области действует закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления, которым и регулируются вопросы избрания и статус глав муниципальных образований. А предлагаемый законопроект, в случае его принятия, создал бы коллизию между действующим и вновь принятым правовыми актами. А это могло привести к неопределённости правовых последствий принятого на референдуме решения, отметила она.

Депутат Иван Мороз напомнил, что федеральный закон о порядке выборов глав местного самоуправления был принят депутатами неоднозначно. «Чтобы решить проблему, мы дали возможность высказаться людям на местах и учли все замечания, которые поступили из районов».

С Морозом согласен и заместитель председателя Заксобрания Владимир Карпов. «Федеральный законодатель дал регионам четыре модели выборов глав, — сказал зампред парламента. — Мы, в свою очередь, дали такое право муниципальным образованиям области, которые сами определили, как свое высшее должностное лицо выбирать. Например, Новосибирск и Кольцово сохранили прямые выборы, другие муниципалитеты — нет. Что ж, теперь получится, что мы тех, кто выбрал возможность выборов через конкурсную комиссию, лишим такого права?»

Первый заместитель председателя областного парлмамента Андрей Панферов считает, что действующий закон повысил управляемость на местах. Он подчеркнул, что иногда жители поселений избирали главами людей из чувства противопоставления, а потом эти главы забывали и не видели своих избирателей. «Принятый в апреле 2015 года закон повысил ответственность руководителей, которые предсказуемы и понятны и избирателям, и руководству региона», — сказал Панферов.

Представитель инициативной группы по проведению областного референдума Артем Матвеев напомнил, что больше 20 лет граждане России и Новосибирской области обладали правом избирать глав муниципалитетов прямым голосованием. «Закон, принятый в апреле 2015 года, позволяет губернатору расширить свои полномочия в области. Поэтому инициативная группа считает, что без возврата прямых выборов глав и мэров качество местного самоуправления будет снижаться», — подчеркнул Матвеев. Председатель комитета Александр Терепа, отметил, что инициатива создает противоречия, которые не смогут быть разрешены. И, опираясь на заключение правового департамента, депутаты рекомендовали сессии признать законопроект не соответствующим требованиям федерального и областного законодательства в части формулировки и содержания вопросов, которые могут быть вынесены на референдум.

Инициаторы проведения референдума, которые просили законодателей дать ответ: «законно вынесение такого вопроса на референдум или нет?», пообещали, что после доработки законопроекта снова попытаются выйти с идеей о возврате прямых выборов.

Новосибирский политолог Александр Барсуков отмечает, что выборы являются элементом демократического процесса и способствуют развитию политической конкуренции. «Однако необходимо понимать, что когда выборы перестают выполнять свои социальные функции, то наступает охлаждение интереса со стороны общества поскольку возникают сомнения в реализации ожиданий. С другой стороны, обсуждение возврата проведения выборов глав муниципальных образований в контексте экономических сложностей неизбежно заставляет задуматься, готовы ли мы к решению вопросов, которые возникнут в случае отмены решения о выборности глав муниципальных образований. Необходимо провести детальное обсуждение данного вопроса и принять взвешенное решение. Думаю, все заинтересованы в том, чтобы результат удовлетворял и отвечал запросам со стороны общества», — высказал свое мнение в беседе с ИА REGNUM Барсуков.

Отметим, что прямые выборы глав муниципальных образований Новосибирской области, за исключением Новосибирска и наукограда Кольцово, были отменены в апреле 2015 года. Вместо них принята новая система — утверждение отобранных по конкурсу кандидатов на пост главы представительным органом власти муниципалитета. Документы об инициативе проведения областного референдума в Избирательную комиссию области в начале сентября направил политсовет новосибирского регионального отделения ПАРНАСа. Избирком после проверки документов на соответствие законодательству перенаправил их в Законодательное собрание области. На всенародное голосование предполагалось вынести проект закона Новосибирской области «О порядке избрания глав муниципальных образований городских округов, глав муниципальных районов в Новосибирской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».