Москва, 17 ноября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 16 ноября закрылись ростом по доллару США и евро. Курс доллар/рубль вырос на 0,81%, до 64,71 рубля, евро/рубль — на 0,47%, до 69,17 рубля. Рубль ушёл в минус с открытия на фоне нисходящей коррекции по нефти, сброса облигаций и валют развивающихся стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

При повышении курса доллара до уровня 65,10 рубля объём сделок в среднем составлял 182 млн долларов за 15 минут торгов. При росте выше указанного уровня, он подскочил в 2 раза, до 400 млн долларов. Видимо, кто закрыл длинные позиции по доллару во вторник, открыл их заново в среду.

В первой половине дня курс доллара восстановился с 63,99 до 65,57 рубля (+1,58 рубля или +2,46%). На фазе роста котировок торговый объём составил $3,35 млрд, на фазе снижения — $2,35 млрд.

К вечеру цены на нефть возобновили рост, а доходность по облигациям начала заметно снижаться, что позволило национальной валюте отыграть 76% дневных потерь у доллара и почти полностью у евро.

Нефть обновила недельный максимум на сообщении о готовности России присоединиться к соглашению ОПЕК о стабилизации добычи. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия присоединится к соглашению ОПЕК сразу после его принятия.

Несмотря на распродажу американских и европейских облигаций, аукционы Минфина РФ прошли успешно. Ведомство разместило все облигации на сумму 20 млрд рублей. Спрос на ОФЗ с датой погашения 15 мая 2019 превысил в 3 раза, с датой погашения 29 января 2025 года — в 1,6 раза.

Полностью отыграть потери рублю помешал отчёт Минэнерго США. Запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 ноября, выросли на 5,3 млн баррелей, до 490,3 млн баррелей (прогноз на 1,48 млн баррелей). После выхода статданных Brent подешевел до $46,32.

В Азии нефть и американские облигации дорожают (от 1 месячных до 30-летних бумаг). За баррель Brent дают $46,51 (+0,37%). В принципе созданы благоприятные условия для дальнейшего роста нефтяных котировок и укрепления рубля. Если Европа поддержит азиатских участников, то рубль в первой половине дня укрепится. Если европейцы опять начнут сбрасывать облигации, рубль подешевеет. Техническая картина на часовом периоде указывает на боковое движение в течение дня вокруг уровней $46,50 по нефти и 64,50 рубля по доллару.