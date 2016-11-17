Тюмень, 17 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Громкая отставка Алексея Улюкаева не оставила тюменцев равнодушными. В социальных сетях появилась информация о возможном назначении на этот пост губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Далее об этом заговорили местные СМИ. Официальные источники не комментируют данные утверждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlun.ru Алексей Валентинович Улюкаев

«Кто вместо Якушева? Учитывая, что рейтинги экономиста Якушева в топе, логично его приглашение на должность главы МЭР. Несмотря на то, что Кабмину осталось полтора года, но сейчас Путину крайне важно сделать экономический рывок (тем более «дна мы достигли»)», — пишет в своем Facebook Андрей Ткаченко из Салехарда.

Политолог Евгений Забродин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сомневается в переходе Якушева на работу министром. «Считаю, что у самого губернатора Тюменской области Владимира Якушева отсутствуют претензии на министерство. И прогноз о губернаторе ЯНАО Дмитрии Кобылкине, как главы Большой Тюмени, не считаю вероятным в реальности. Хотя тюменцы всегда хотели объединить округа с областью. Но это пока несвоевременно», — сказал политолог.

Могут ли «обезглавить» Тюменскую область ради МЭР, рассуждают политологи и на портале NG72.ru. Владимир Якушев пять лет возглавлял один из крупнейших банков УрФО — «Запсибкомбанк», звучит один из доводов в пользу тюменского губернатора. Политолог Александр Безделов считает: кандидатуры на место Улюкаева могут быть самые неожиданные. И Владимир Якушев, по его мнению, выглядит как человек, обладающий всеми качествами эффективного руководства этим министерством в непростой экономической ситуации.

В то же время Безделов считает, что некоторые крупные проекты региона, такие, как развитие Тобольского промышленного узла, сотрудничество с «Роснефтью» и «Башнефтью» в Увате, далеки от завершения, поэтому у Якушева есть обязательства перед регионом, и руководство страны не станет ставить регион в ситуацию неопределенности. «И вряд ли пойдет на то, чтобы «обнажить» регион в этой ситуации. В этой связи, я полагаю, что предположения об уходе губернатора на высокий пост в Москве так и останутся предположениями и губернатор продолжит работать в регионе», — полагает эксперт.

Тюменский политолог Андрей Шуклин считает, что Якушев — идеальная кандидатура на пост главы МЭР. «Если исходить из критерия профессиональной пригодности, то кандидатура нашего губернатора — одна из лучших. Несмотря на то, что это лишь предположение, неожиданно открывшаяся вакансия министра неизбежно порождает следующий вопрос: кто сможет заменить Якушева на посту губернатора Тюменской области? Если судить по деловым и личностным качествам, то на данный момент заменой губернатору Якушеву может быть лишь сегодняшний вице-губернатор Тюменской области — Сергей Сарычев, один из опытнейших и авторитетных политиков тюменского региона», — считает Шуклин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Ему предъявлено обвинение во взятке с вымогательством, и он находится под домашним арестом. Министр уже уволен президентом РФ от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития назначен его заместитель Алексей Ведев.