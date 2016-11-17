Новороссийск, Краснодарский край, 17 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Претендовать на пост главы города Новороссийска Краснодарского края будут два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 17 ноября, оба подали документы в конкурсную комиссию.

Admnvrsk.ru Город Новороссийск

Как уточнил секретарь конкурсной комиссии, начальник правового управления администрации Новороссийска Иван Чутов, это генеральный директор ООО «Аквамарин» Александр Вертеба. Конкуренцию ему составит военный пенсионер, подполковник запаса Самохвалов.

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У остальных желающих принять участие в конкурсе остается менее двух недель. Прием документов завершится 28 ноября. Сам конкурс состоится 21 декабря. По его итогам конкурсная комиссия представит депутатам гордумы не менее двух кандидатур на должность главы Новороссийска. Окончательное решение будет принято тайным голосованием на заседании городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, место главы Новороссийска стало вакантным после ухода с поста Владимира Синяговского. 29 сентября его полномочия мэра города были досрочно прекращены в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ. Исполняющим обязанности главы администрации Новороссийска был назначен Игорь Дяченко, бывший первым заместителем Синяговского.

Добавим, что конкурс по отбору кандидатов на пост главы проходит и в кубанской столице. Его проведение назначено на 6 декабря. На сегодня в списке претендентов на высокий пост — три человека.