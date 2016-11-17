Вашингтон, 17 ноября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время конференции по защите детей в Вашингтоне призналась в том, что после 8 ноября ей не хотелось даже выходить из дома на улицу.

Udn.com Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

«На прошлой неделе было несколько моментов, когда все, что мне хотелось — свернуться калачиком с хорошей книгой или нашими собаками и больше никогда не выходить из дома», — цитирует бывшего кандидата в президенты от Демократической партии RT.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в США выборах главы Белого дома, состоявшихся 8 ноября 2016 г. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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