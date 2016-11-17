Москва, 17 ноября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев в шутку предложил переименовать кофе «американо» в «русиано». Как пишет «Говорит Москва», неожиданное предложение со стороны главы правительства РФ прозвучало во время заседания Евразийского межправительственного совета.

Coffeet.ru Американо

Беседуя с белорусскими коллегами, премьер-министр РФ похвалил их за «конструктивную работу». На это премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что в этом ему помог восточный кофе.

«Кобяков говорит: дайте мне «американо». Это вообще не политкорректно звучит. Давайте «американо» переименуем», — сказал глава правительства РФ и сам же предложил вариант «русиано».

Отметим, что в некоторых заведениях Крыма после присоединения полуострова к РФ отказались от использования в меню названия кофе «американо».