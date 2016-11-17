Канберра, 17 ноября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Правительственные ведомства, экологические организации и компании горнодобывающей промышленности Австралии примут участие в парламентских слушаниях, где будет обсуждаться договор поставки урана на АЭС Украины, сообщает 16 ноября Australian Associated Press.

Marcin Wichary Урановая руда

«Мы хотим убедиться в том, что нет никакой опасности того, что наш уран будет задействован в производстве ядерного оружия или использоваться в военных целях», — сказал представитель парламента Австралии Стюарт Роберт.

Напомним, парламентские слушания пройдут в Канберре, столице Австралии, 21 ноября.

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