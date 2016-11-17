Пекин, 17 ноября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР опубликовало доклад, согласно которому в период с января по октябрь 2016 г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая составил 666,3 млрд. юаней. Главными инвесторами в китайскую экономику по-прежнему остаются Соединенные Штаты, Евросоюз и Япония.

Шанхай. КНР

Как отметили чиновники Министерства коммерции, несмотря на замедление темпов роста экономики, в Китае наблюдается стабильный рост притока прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор, пишет «Синьхуа».

Сфера услуг остается самой популярной среди инвесторов. Более 471,25 млрд. Юаней было вложено именно в сферу предоставления услуг.

Иностранные инвестиции Китая в экономики мира за 10 месяцев также выросли на 53,3%. Согласно данным Министерство коммерции КНР, с января этого года Китай инвестировал за рубеж 961,9 млрд. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, В КНР наблюдается стабильный рост притока иностранных инвестиций. Уже в январе 2016 г. объем иностранных инвестиций увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г.