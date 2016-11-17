Горно-Алтайск, 17 ноября, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Осенний учет алтайского горного барана аргали завершился в России. Он проводился на территории Республики Алтай и в Туве. Одновременно учеты архаров велись также монгольской стороной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сайлюгемского национального парка.

Алексей Кужлеков Аргали

В Горном Алтае учет проводили сотрудники парка, а также Алтайского заповедника и Комитета по охране, использованию и воспроизводству животного мира при поддержке Всемирного фонда дикой природы. В Сайлюгемском парке и прилегающих к нему территориях, где традиционно обитают одни из самых многочисленных группировок аргали, одновременно работали три экспедиции. Маршрут начался с плато Укок, завершился на границе с Монголией.

В итоге на территории парка насчитали около 800 архаров, на хребте Чихачева — более 360. Таким образом, в Республике Алтай на данный момент обитает ориентировочно около 1,2 тыс. алтайских горных баранов.

«Особенность нынешнего осеннего учета в том, что он проводился не во время брачного периода, как это было ранее, а до его начала. Мы наблюдали предгонное состояние, когда самцы образовывали небольшие разновозрастные стада, держась отдельно от самок и молодняка. В прошлом году мы проводили учет во время гона, когда к «нашим» присоединялись самцы с монгольской стороны, нарушая режим государственной границы. Численность аргали была выше — около 1,3 тыс. В целом, это единый ареал подвида», — пояснил участник экспедиции Алексей Кужлеков.

Алексей Кужлеков Аргали

Алтайский горный баран аргали (архар, кочкор) является самым крупным среди своих сородичей. Высота самцов в холке достигает 122, самок — 114 см, масса первых до 200, самок — до 103 кг. И самцы, и самки имеют рога. У старых самцов они достигают весьма внушительных размеров: длиной до 151 см, массой до 22 кг. На территории России, кроме Алтая, обитает еще в Туве. За пределами России аргали встречается лишь в Монголии. Алтайский горный баран занесен в Красную книгу.