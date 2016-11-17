Новосибирск, 17 ноября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Доцент Сибирского государственного университета путей сообщения предстанет перед судом. Преподавателя обвиняют в получении взяток и служебном подлоге (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Stu.ru Сибирский государственный университет путей сообщения

По версии следствия, доцент кафедры «Высшая математика» СГУПСа в течение 2015−2016 годов систематически за деньги (от тысячи до полутора тысяч рублей) «не замечала» невыполненные студентами контрольные работы и допускала их к экзаменам. Также за плату она могла поставить положительную оценку за экзамен без его фактической сдачи. Общая сумма полученных обвиняемой взяток составила более 260 тысяч рублей.

«Всего следствием совместно с оперативными сотрудниками УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу собраны и направлены в суд доказательства 315 фактов преступной деятельности обвиняемой, связанной с получением взяток и служебным подлогом», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) находится в Новосибирске. Учредителем университета является Федеральное агентство железнодорожного транспорта.