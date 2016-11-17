Москва, 17 ноября, 2016, 03:42 — ИА Регнум. В правительстве РФ обсуждается вопрос ликвидации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом газете «Известия» сообщил член наблюдательного совета фонда, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

По его словам, вопрос о закрытии фонда обсуждался в Минстрое РФ, в настоящее время он находится на рассмотрении у вице-премьера Дмитрия Козака. Ранее Шпектор обратился к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой сохранить фонд.

Он считает, что в случае ликвидации госкорпорации вся финансовая нагрузка по поддержке региональных программ расселения и сноса аварийного жилья, капремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры может целиком лечь на регионы, которым денег на эти программы может не хватить. Фонд в настоящее время получает средства из федерального бюджета.

Кроме того, благодаря фонду и его наблюдательному совету удается осуществлять контроль за расходованием средств. «Передача этих полномочий на уровень субъектов или муниципалитетов приведет к тому, что сносить аварийное жилье в нынешних объемах не будут», — считает Шпектор.

В Минстрое РФ изданию заявили, что фонд будет работать в соответствии с действующим законодательством до 1 января 2018 года.

Ранее Счетная палата России неоднократно заявляла, что выделенные из бюджета средства не расходуются фондом должным образом: они подолгу лежат на депозитах без движения.

Напомним, начиная с января 2014 года по состоянию на 1 декабря 2015 года переселены 268,33 тыс. человек из 4,15 млн кв. метров аварийного жилья. В 2016 году планируется расселить порядка 2,8 млн кв. метров аварийного жилья.