Вашингтон, 17 ноября, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп отправится с официальным визитом в Россию после инаугурации 20 января. Такое решение было принято в команде политика после совещаний, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Республиканской партии.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По данным издания, в команде Трампа решили, что с визитом президента в Россию стоит повременить, пока действующий президент Барак Обама не покинет свой пост. Американский политолог Дмитрий Саймс также заявил, что такое решение — политически верный шаг.

Саймс отметил, что подобный визит до официального вступления в должность мог бы быть расценен как подрыв политики еще не ушедшей администрации — и «Трамп мог бы себя сильно политически подставить».

Источник издания также уточнил, что ни команда Трампа, ни сам Трамп не знали о возобновлении военной операции российских вооруженных сил в Сирии. «На данном этапе никаких серьезных контактов между Москвой и командой Трампа нет», — уточнил представитель Республиканской партии.