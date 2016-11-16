Лондон, 17 ноября, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан пригласил разочарованных победой на президентских выборах Дональда Трампа граждан США в столицу Великобритании на постоянное место жительства, пишет Evening Standard.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

Хан заявил, что ему сообщили о миллионах запросов в США в поисковой системе Google после выборов с поиском страны для эмиграции. «Я слышал, что один из самых частых запросов был «как эмигрировать», — сказал мэр Лондона.

Он пояснил, что альтернативой Канаде, иммиграционным законодательством которой интересовались пользователи поисковой системы, может стать Великобритания. Всем «талантливым людям, живущим в США», которые захотят уехать, Хан заявил, что «Лондон открыт».

В ночь выборов в США, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп, действительно наблюдался всплеск запросов о том, как эмигрировать. В частности, не выдержал наплыва сервис канадского иммиграционного центра.

Кроме того, покинуть страну в случае победы Трампа пообещали многие звезды: комедийные актрисы Эми Шумер и Лина Данэм, певицы Шер и Барбра Стрейзанд, актер Сэмюэл Л. Джексон и телеведущий Джон Стюарт.