Анталья, Турция, 17 ноября, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В турецкой Анталье сотрудники полиции вступили в перестрелку с членами Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает телеканал Haberturk.

BijiKurdistan Вооружённые сторонники Рабочей партии Курдистана

По данным полиции, члены РПК обстреляли полицейских в районе Коньяалты и попытались скрыться с места преступления. Один из нападавших при этом подорвал себя гранатой.

Еще один из нападавших был ранен, его арестовали. Операция по нейтрализации других напавших на полицию продолжается. Уточняется, что ни один из сотрудников полиции не пострадал.

Напомним, РПК власти ТУрции, а также США, ЕС и ряда других стран, считают террористической. В 2015 году боевые действия между турецкими силами безопасности и РПК возобновились после провала хрупкого мирного процесса.