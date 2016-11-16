Веллингтон, 17 ноября, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Корабли военно-морского флота Новой Зеландии вывезли из районов Южного острова, пострадавшего от мощного землетрясения на прошлой неделе, еще 450 местных жителей и туристов, ожидавших эвакуации в городе Каикоура, сообщает Reuters 17 ноября.

Mikenorton Новая Зеландия

Спасатели сообщают, что в районе остается еще не менее 500 человек, к эвакуации, кроме сил ВМФ, подключены также вертолеты военной авиации. Опасность новых сильных землетрясений и оползней все еще сохраняется — с 13 ноября на Южном острове произошло не менее 2000 «афтершоков».

Как передавало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у Южного острова Новой Зеландии 13 ноября, позднее была объявлена угроза цунами и произведена эвакуация людей с побережья. В результате землетрясения погибли по крайней мере два человека, десятки получили ранения. Оползни разрушили дороги к городу Каикоура, в результате чего около полутора тысяч туристов и жителей района оказались «в ловушке».

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Землетрясение на Южном острове отразились даже на работе правительства — премьер-министр Джон Кей отменил все иностранные поездки и даже пропустил звонок от избранного президента США, так как был занят организацией работ по ликвидации последствий землетрясения. Дональд Трамп смог дозвониться до премьера Новой Зеландии только со второго раза.