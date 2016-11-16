Киев, 17 ноября, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook заявил, что его лишат украинского гражданства. Об этом ему сообщил «информированный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

Такое поручение президент Украины Петр Порошенко дал «Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому, неформальному куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента», пишет Саакашвили. Вопрос о лишении экс-президента Грузии гражданства Украины Порошенко планирует через суд.

Политик напомнил, что согласно нормам международного права и законодательства Украины, нельзя лишить гражданства этой страны, если нет другого гражданства. «Это решение не будет иметь ничего общего с правом и только укрепит мою решимость и решительность всей, уже многотысячной команды, бороться до победного конца», — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области выразил сожаление, что глава государства не только пользуется услугами «откровенно бандитских жуликов», но и «прислушивается к их советам».

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович обратился в генпрокуратуру и МВД Украины, а также к президенту страны Петру Порошенко с призывом рассмотреть вопрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию после лишения его гражданства Украины.

В Грузии, как обещал глава МВД страны Георгий Мгебришвили, Михаила Саакашвили арестуют сразу после пересечении границы. Дело в том, что ему в 2013 году предъявили обвинения по нескольким уголовным делам, включая растрату пяти миллионов долларов госбюджета на собственные нужды. Потом экс-президент страны был объявлен в розыск.