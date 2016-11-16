Миннеаполис, США, 17 ноября, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Суд Миннесоты признал двоих граждан США виновными в пособничестве терроризму и участию в деятельности экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters 17 ноября.

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Сообщается, что окружной судья Майкл Дэвис вынес приговор в 30 лет лишения свободы выходцам из Сомали, 22-летнему Мохамеду Фараху и Абдирахману Дауду.

В качестве преступлений, которые инкриминировались натурализованным американцам, назывались участие в массовых казнях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и оказание материальной поддержки исламистам.

По информации представителей полиции Миннесоты, несколько десятков натурализованных сомалийцев, в основном жителей Миннеаполиса, с 2007 года участвовали в деятельности террористических исламистских организаций за рубежом, прежде всего — базируещейся в Сомали группировки «Аль-Шабаб», местного подразделения «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

Первые факты участия американских сомалийцев в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отмечены в 2014 году.