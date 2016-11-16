Вашингтон, 17 ноября, 2016, 01:31 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден по итогам встречи с избранным вице-президентом Майклом Пенсом, который вступит в должность после инаугурации Дональда Трампа 20 января, заявил, что передает дела «в хорошие руки», сообщает Reuters.

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По его словам, встреча с Пенсом прошла хорошо. Байден подчеркнул, что посоветовал своему преемнику звонить и консультироваться круглосуточно, в случае необходимости.

Кроме того, Байден напомнил, что ни одна из администраций США не была готова к своему первому дню. «Мы тоже не были готовы», — сказал Байден, имея ввиду администрацию уходящего президента США Барака Обамы.

Что касается избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, Байден заявил, что не беспокоится о возможной отмене им достижений администрации Обамы.

Встреча Байдена и Пенса прошла в резиденции вице-президента США в Вашингтоне, она продлилась около двух часов. Согласно протоколу, в ней приняли участие супруги Байдена и Пенса. Неделей ранее в Белом доме в аналогичном формате прошла первая встреча Трампа и Обамы после выборов.