Вашингтон, 17 ноября, 2016, 01:05 — ИА Регнум. По информации, предоставленной 16 ноября командой Дональда Трампа, чуть больше чем за неделю после официального объявления победителем на президентских выборах в США новый американский лидер и будущий вице-президент Майк Пенс провели переговоры с лидерами 30 государств, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Так, уже состоялись телефонные переговоры с некоторыми главами государств Евросоюза, с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Также СМИ сообщали о переговорах с премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом, президентом Южной Кореи Пак Хын Ке и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Однако о ряде переговоров было неизвестно, так как официальный сайт Трампа не публиковал релизы о них. Речь идет о переговорах с лидерами нескольких среднеазиатских государств, стран Африки и Юго-Восточной Азии. Также могли остаться «незамеченными» переговоры Дональда Трампа с Петром Порошенко — если бы не усилия пресс-службы президента Украины.

Как передавало ИА REGNUM, несмотря на то, что украинский президент Петр Порошенко во время телефонных переговоров с Дональдом Трампом 16 ноября призвал нового главу США к «продолжению решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии» и даже «пригласил его прилететь на Украину», команда Трампа не стала публиковать релиз и комментарии о переговорах.