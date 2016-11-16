Москва, 17 ноября, 2016, 01:03 — ИА Регнум. Президент Сбербанка Герман Греф не стал давать оценки аресту бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и делать какие-либо выводы, сообщают «Вести».

Kremlin.ru Герман Греф

По итогам заседания общественного совета при Минэнерго РФ 16 ноября Греф заявил журналистам, что люди 15 ноября были «в состоянии, близком к шоковому». Греф отметил, что комментировать произошедшее бессмысленно, поскольку нет «почти никакой информации», а сам арест «выглядит странным».

На вопрос, повлияет ли арест Улюкаева на имидж процесса приватизации российских государственных активов, Греф не ответил — это сложные параллели, которые он не готов строить.

Напомним, вечером 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки был задержан глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев. В Следственном комитете заявили, что у них имеются веские доказательства вины министра: не только аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей, но и зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого.

Кроме того, некоторые из доказательств пока не разглашаются в интересах следствия.