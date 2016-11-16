Киев, 17 ноября, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Новая украинская ракета, об успешных испытаниях которой заявил в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, может оказаться современной модификацией еще советского оружия.

Aleksey Toritsyn РСЗО «Смерч»

По мнению экспертов, изучивших представленное украинским лидером видео, эта ракета — 300-миллиметровая корректируемая ракета «Ольха» для использования в реактивной системе залпового огня «Смерч». По сути, это переделка советского и российского реактивного снаряда к РСЗО «Смерч».

Таким образом, «новая, точная и очень мощная ракета» может быть лишь попыткой создать аналог советского образца, заявил газете «Взгляд» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

При этом Порошенко не уточнил, о какой модели оружия идет речь. Он привел только одну характеристику — высокую точность стрельбы при дальности 60 километров. Фролов напомнил, что оригинальный «Смерч» имел дальность стрельбы 70 километров, а модернизированный — 120 километров.