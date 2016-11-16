Приштина, Сербия, 17 ноября, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Полиция Косово за последние десять дней задержала 19 человек по подозрению в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке терактов, передает Reuters 17 ноября.

Israel Defense Forces Оружие террористов

Согласно опубликованному заявлению полицейских, подозреваемые находились в контакте с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самопровозглашенным «командиром албанцев в Сирии и Ираке» Лавдримом Мухаджери, от которого получили приказ совершить «синхронные теракты» в Косово и Албании.

«Они планировали совершить ряд терактов в Косово, а также — против израильской футбольной команды и ее болельщиков во время матча Албания-Израиль», — говорится в заявлении полиции.

В ходе задержаний полицейским удалось обнаружить склад с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и «беспилотниками» — как предполагается, для видеосъемки террористических атак.

Также сообщается, что из-за угрозы терактов матч «Албания-Израиль», который должен был состояться еще 12 ноября, был перенесен на неопределенное время.

Косово, анклав в Сербии, признанный США и рядом европейских государств «независимым» в 2008 году, на данный момент населен в основном мусульманами. За последние несколько лет не менее 200 человек были задержаны в Косово за связь с исламскими экстремистскими группами. По данным полиции, около 300 косоваров воюют на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.