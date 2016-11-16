Берлин, 16 ноября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Вопрос участия Ангелы Меркель в выборах канцлера Германии в сентябре 2017 года прояснится 20 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемой Меркель.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Стоит отметить, что ведомство федерального канцлера ФРГ отказалось комментировать эти сообщения. Этот вопрос остается главной внутриполитической интригой в ФРГ. Пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Зайберт уже указывал, что Ангела Меркель объявит о своем участии или неучастии в выборах тогда, когда «настанет подходящий момент».

Напомним, 15 ноября представитель ХДС Норберт Реттген заявил в интервью телекомпании CNN, что Меркель решила вновь выставить свою кандидатуру на выборах канцлера, так как считает это необходимым для сохранения роли Запада в мире.

Напомним, следующие парламентские выборы состоятся в Германии в сентябре 2017 года.