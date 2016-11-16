Варшава, 16 ноября, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский перечислил условия, на которых России будет позволена нормализация отношений между двумя странами, сообщает агентство РАР.

ru.wikipedia.org Обломки президентского самолёта

В своем интервью Ващиковский заявил, что Варшава хочет от Москвы взаимного уважения и прагматизма, которые должны выражаться в передаче обломков самолета президента Качиньского и в сепаратной отмене российских экономических контрсанкций.

Напомним, польский президентский самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, не выполнив указаний диспетчера в условиях плохой видимости. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Всего в той авиакатастрофе погибло 96 человек.

Продуктовое эмбарго было введено Россией 6 августа 2014 года в ответ на санкции Евросоюза, членом которого является Польша. Тогда был запрещен импорт в Россию мяса, молока, овощей и фруктов.

На какие ответные шаги по нормализации двусторонних отношений способна Польша, Ващиковский не сообщил.