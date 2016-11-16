Тегеран, 16 ноября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Иран ожидает большей рациональности в поведении Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США, сообщает 16 ноября Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Такое заявление было сделано иранскими банкирами на конференции во Франкфурте. Они выразили надежду, что жесткая позиция Трампа была связана с предвыборной риторикой и что он будет более прагматичен в отношении иранской ядерной программы, соглашение по которой было подписано в 2015 году.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что «президентское кресло влияет на человека больше, чем человек на президентское кресло».

Напомним, что избранный президент Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании высказывался крайне жестко в отношении Ирана, в частности против его ядерной программы, соглашение по которой Трамп грозился пересмотреть.