Москва, 16 ноября, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Следователями СК задержаны мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, а также учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Minsvyaz.ru В раздумьях

Денис Кошурников задержан в городе Переславле-Залесском, Атауллаханов и Султанов задержаны в Москве.

В данный момент с ними уже проводятся необходимые следственные действия с целью установить все обстоятельства совершенного хищения и выявить соучастников преступления.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Кошурникову, Атауллаханову и Султанову меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Напомним, госкорпорация «Роснано» вложила в компанию «НТфарма» более одного млрд рублей для создания на территории Переславского района фармацевтического производства. По проектным обязательствам завод должны были запустить в сентябре 2012 года, но до сих пор он даже не построен.