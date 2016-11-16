Клинцы, Брянская область, 16 ноября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Стоимость строительства военного городка в городе Клинцы (Брянской области) возросла до 1,4 млрд рублей. Информация о новом конкурсе на строительство и изыскательные работы объектов военного городка №2 опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее строительство оценивали в 909 млн рублей.

Mil.ru Строительство военного городка

В частности, должны быть построены два общежития на 200 человек, а также медпункт, полоса препятствия, полигон и несколько гаражей.

Как сообщает «РБК», среди возможных претендентов на получение заказа — фирма Вадима Гинера, который является сыном президента «ЦСКА» Евгения Гинера, и фирма, которая упоминается в связке с крупным ресторатором Евгением Пригожиным.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2016 года в Клинцы была переброшена 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Минобороны принимает меры для того, чтобы противодействовать наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российский границ.

Позже сообщалось о том, что главное управление Спецстроя России по территории Центрального федерального округа начало подготовку к масштабной реконструкции военного городка. Тогда также говорилось, что на территории военного городка планируется построить два новых общежития для военнослужащих, столовую, строевой плац, а также две дизель-генераторные установки. Кроме того, пройдет реконструкция пяти помещений для размещения военнослужащих и здания штаба.