Москва, 16 ноября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что странам ОПЕК удастся достичь договоренности о заморозке добычи нефти до формального заседания организации 30 ноября в Вене, так как сейчас шансы на это высоки, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Government.ru Добыча нефти

По словам Новака, к 30 ноября такие договоренности внутри ОПЕК уже могут быть достигнуты. По его мнению, сейчас есть большие шансы для того, чтобы добиться этих договоренностей, так как ситуация внутри ОПЕК более перспективна, чем в апреле этого года в Дохе.

По словам российского министра, достигнутое соглашение о заморозке добычи нефти может вступить в силу в ноябре текущего года или с 1 января следующего.

Новак подчеркнул, что Минэнерго России в целом поддерживает квоты, ранее принятые ОПЕК, но при этом согласна и на заморозку добычи нефти для сокращения ее перепроизводства.

Кроме того, Новак не исключил вероятность своей встречи с министром энергетики Саудовской Аравии в Дохе 17−18 ноября, однако более конкретное решение по этому вопросу будет известно ближе к 18 ноября.