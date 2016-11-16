Стокгольм, 16 ноября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Европа не имеет ничего против хороших отношений России и США, но они должны строиться на «откате» от агрессии в отношении Украины, а также на прекращении «молчаливых» кибер-атак и уважении международных договоренностей. Об этом заявил бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт в авторской колонке на страницах газеты The Washington Post.

Pixabay.com Никаких уступок!

Если Соединенные Штаты начнут колебаться по этим вопросам или же будут склоняться к позиции Кремля, запустится процесс дестабилизации, который, по мнению Карла Бильдта, вряд ли ограничится Европой. Шведский политик — идеолог и разработчик европейской политики «Восточного партнерства» — предостерегает: в такой ситуации «вполне могут найтись другие силы, соблазненные американским президентом, который внезапно начал попустительствовать разбойным нападениям, подобным тем, что делает Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, Карл Бильдт также заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа западный мир «уже не будет прежним». Все достижения свободы, демократии, свободной торговли и покровительственных американо-европейских отношений оказались теперь под угрозой, убежден Бильдт.