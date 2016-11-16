Москва, 16 ноября, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Законопроект о допгарантиях социальной поддержки детей-сирот внесли в Госдуму группа депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Изменения предусматривают установление на законодательном уровне возможности получения в течение 6 месяцев в повышенном размере не только пособия по безработице, но и стипендии в период обучения.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище. 1864

Изменения позволят органам службы занятости для обеспечения гарантий дополнительной социальной поддержки детей-сирот отнести к категории впервые ищущих работу (ранее не работавших) граждан, которые в возрасте от 14 до 18 лет по направлению органов службы занятости принимали участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами, поскольку перечисленные случаи, являясь кратковременным трудоустройством, по сути, не свидетельствуют о том, что эти граждане ранее осуществляли полноценную трудовую деятельность.

Реализация закона потребует выделения 185 млн рублей.