Ставрополь, 16 ноября, 2016, 22:31 — ИА Регнум.



Editor5807 Плохая дорога

В Ставропольском крае дальнобойщики на большегрузах нашли способ обойти систему «Платон», перемещаясь не по федеральным, а по местным дорогам. Эта тема возникла на заседании комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы Ставрополья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

Как сказал депутат Юрий Белый дальнобойщики предпочитают не оплачивать проезд в системе «Платон» и обходят федеральные дороги. При этом в негодное состояние приходят местные трассы — региональные и межмуниципальные.

Региону приходится тратить бюджетные средства, чтобы привести эти дороги в порядок.

«Мы выделяли средства на строительство дороги «Барсуковская — Тоннельный — Ставрополь», оно еще не завершено, а трассу уже разрушают большегрузы», — посетовал законодатель.

Решить эту проблему должна система весогабаритного контроля, которую планируется ввести с 2017 года. По словам замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Андрея Лазуткина, система позволит ы частично компенсировать этот ущерб.

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, введение системы оплаты «Платон» позволило за год собрать на ремонт дорог и мостов около 23 млрд рублей и отремонтировать трассы 40 городов и субъектов РФ. 12,1 млрд рублей в этом году направлены в 19 субъектов на строительство, реконструкцию и ремонт 31 моста и путепровода.

В 2017 году планируется возвести еще четыре моста в Нижегородской и Ростовской областях, а также Республике Алтай и Карелиии отремонтировать 24 аварийных мостовых перехода и путепровода в Удмуртии, Чечне, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Самарской, Воронежской, Брянской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях, а также в Бурятии, Краснодарском и Алтайском краях.